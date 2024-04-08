МЧС развернуло 76 ПВР в Курганской области из-за подтопления

В Курганской области в связи с паводком развернуто 76 пунктов временного размещения (ПВР), в них уже перемещены местные жители. Об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Развернуто 76 пунктов временного размещения (ПВР), два находятся в резерве. В ПВР находятся 119 граждан, остальные (более 500 человек) размещены у родственников», — уточняется в Telegram-канале ведомства.

По данным специалистов, в регионе на данный момент подтоплен 21 жилой дом, 94 приусадебных участка, семь участков автомобильных дорог и один низководный мост.

«В зоне риска по прогнозам находятся: город Курган, Звериноголовский, Целинный, Притобольный, Кетовский и Белозерский муниципальные округа. Берегоукрепительные работы, оповещение и информирование населения, оказание адресной помощи проводится в круглосуточном режиме», — добавили в МЧС.

Ранее 8 апреля губернатор региона Вадим Шумков сообщил, что в Курганской области из-за паводка вводится режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Он отметил, что прогноз по паводку стремительно ухудшается, и воды прибывает намного больше и быстрее. По данным Росгидромета, уровень воды в Тоболе, прогнозируется 11 м и выше, что намного больше, чем в 1994 году, указал Шумков. Тогда в Курганской области из-за разлива Тобола произошло серьезное наводнение и уровень воды в реке поднимался выше 10 м.

В российских регионах в последнюю неделю зафиксированы паводки. 7 апреля президент России Владимир Путин обсудил ситуацию с половодьем с Шумковым и губернатором Тюменской области Александром Моором. Он продолжает получать данные с мест природных аномалий. Также глава государства провел телефонный разговор с главой МЧС Александром Куренковым о ситуации в регионах.

Куренков 8 апреля отметил, что МЧС работает над предотвращением развития опасной паводковой ситуации в Курганской области и для этого направило в регион аэромобильные группировки своих уральских подразделений, состоящие из 100 человек и 22 единиц техники. Кроме того, российское министерство тесно сотрудничает с МЧС Казахстана, потому что на территории этой страны близ Курганской области тоже сложная ситуация с половодьем.

В тот же день замглавы МЧС РФ Виктор Яцуценко отметил, что таких уровней паводка, которые сейчас сложились на Урале и в Поволжье, исторически еще не фиксировали.