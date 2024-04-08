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Эксперт предрек ВСУ проблемы из-за паводков в зоне СВО

Военный эксперт Матвийчук: паводки в зоне СВО могут стать проблемой для ВСУ
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Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
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В случае наступления паводка в зоне проведения специальной военной операции (СВО) Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать испытывать проблемы. Такое мнение военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук высказал в понедельник, 8 апреля.

По словам эксперта, паводки в зоне проведения СВО пока не отмечаются. Реки там полноводные, они и так затрудняют движение техники.

«Но в России проводятся инженерные подготовки, где-то есть паромные переправы. Так что я полагаю, что никаких проблем в ходе ведения боевых действий не случится. Это будет сезонное препятствие, которое наши войска легко преодолеют», — сказал Матвийчук в беседе с Lenta.Ru.

При этом он отметил, что для техники, которую используют ВСУ, паводок может стать проблемой.

«Подтверждения этому уже есть. Например, последнюю БМП Marder захватили, она засела, не смогла двигаться. Leopard и Сhallenger садятся. Так что паводки могут быть в плюс нам, так как наша техника адаптирована к таким погодным изменениям», — заключил он.

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5 апреля Курганмашзавод поставил Минобороны России партию БМП-3 в рамках исполнения государственного оборонного заказа, сообщает телеканал «360». По словам исполнительного директора Курганмашзавода Петра Тюкова, военные отмечают высокую мобильность и огневую мощь «тройки», передает RT.

В тот же день военный эксперт Алексей Суконкин рассказал «Известиям», что российская боевая машина пехоты третьего поколения (БМП-3) является одной из самых защищенных в мире и прекрасно показала себя в ходе специальной военной операции.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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