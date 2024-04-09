«Главное перед игрой с «Зенитом» — не перегореть»

Одним из ключевых событий нынешнего сезона РПЛ стала отставка главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича, при котором клуб впервые в своей истории включился в борьбу за победу в чемпионате России. Его сменил Мурад Мусаев, уже работавший во главе команды в 2018–2021 годах, когда она дважды стала бронзовым призером национального первенства и в первый раз в своей истории попала в групповой этап Лиги чемпионов.

При нем сыграно уже два выездных матча в РПЛ — ничья с московским «Локомотивом» (1:1) и победа над «Пари Нижний Новгород» (4:3). За семь туров до финиша чемпионата «Краснодар» всего на одно очко отстает от лидирующего петербургского «Зенита». И в предстоящем туре 6 апреля сыграет с ним домашний матч, который, возможно, станет решающим во всем первенстве.

В интервью «Известиям» один из лидеров «Краснодара» полузащитник Эдуард Сперцян поделился ожиданиями от этой встречи, оценил изменения в игре команды при Мусаеве, подвел итоги работы с Ивичем и объяснил, почему не смог пробиться со сборной Армении на ближайший чемпионат Европы в Германии.

«Ивич научил нас бороться за самые высокие места»

— В чем изменился Мусаев за три года отсутствия в «Краснодаре»?

— Стал более опытным. Я не могу как-то конкретно описать, в чем конкретно. Понятно, что и в плане общения с игроками, и в тактическом плане он перестроился, поскольку прошло уже три года. И Мусаев за это время поработал в другом клубе. Такой опыт не проходит бесследно.

— Что он поменял по сравнению с Ивичем?

— Изменения в атаке точно есть. Наверное, и в обороне, но вам лучше спросить у наших защитников и вратаря (улыбается). Если говорить об атакующих действиях, то от нас требуют больше агрессии, причем с первых минут. Есть установка с самого начала бежать вперед, если ты с мячом, и прессинговать противника, если ты без мяча. Считаю, что у нас это неплохо получалось в двух первых матчах после возвращения Мурада Олеговича.

— У вас лично поменялась позиция на поле?

— Ну да, я стал играть выше, ближе к атаке. Если при Ивиче меня часто использовали в качестве «восьмерки» (центральный полузащитник, много бегающий от своей штрафной площади до чужой. — «Известия»), то Мусаев уже вторую игру ставит меня ближе к чужой штрафной, к чужим воротам. Требует от меня играть больше впереди и находиться там как при атаке, так и при обороне.

— Чувствуете, что готовы продолжать борьбу за чемпионство, что отставка Ивича не оказала никакого негативного влияния и даже дает команде положительный всплеск?

— Конечно, всегда нужно искать положительные моменты. И мы по-прежнему боремся за золото. Намерены биться до конца. В следующем туре встретимся с «Зенитом» и сделаем всё, чтобы порадовать наших болельщиков победой и укрепить свои позиции.

— После поражения от «Химок» (0:2) и вылета из Кубка России вы говорили, что разговоры об отставке Ивича — это слухи, а уже на следующее утро его уволили. Вообще не предполагали, что такое может случиться?

— Да, это было неожиданно. Мы ничего не знали об этом, пока руководство не объявило. Я могу только сказать, что с большим уважением отношусь к Ивичу и благодарен ему за весь период работы. Не только к нему, а ко всем тренерам надо всегда относиться с уважением. И я очень благодарен всем специалистам, которые работали со мной в «Краснодаре». Каждый внес большой вклад в развитие команды, в прогресс ребят и меня в том числе. Ивич научил нас бороться за самые высокие места, помог сделать шаг вперед. И это никогда не забудется. При этом и Мусаева знаем как очень сильного тренера. Его результаты в прошлое пришествие в «Краснодар» тому свидетельство. Да и то, как он сейчас начал свою работу, говорит о многом. Так что не опускаем руки и продолжаем бороться за золото. Мы еще не выпали из этой гонки, поэтому всё самое интересное впереди. Мы делаем одно общее дело и должны делать его дальше. Мусаев для нас авторитет, каким был и Ивич.

— «Краснодар» при Ивиче крайне мало пропускал, а при Мусаеве уже во втором матче провел очень результативный матч, выиграв 4:3 у «Пари Нижний Новгород». Это новый тренер уже делает вас более атакующим коллективом?

— Так сложилась игра. Мы же на поле, мы за это отвечаем. Конечно, неприятно столько пропускать. «Краснодар» давно не пропускал три гола в одном матче, но тут нужно отдать должное сопернику и учитывать, что в основном мячи в наши ворота забивались в результате наших ошибок. Будем исправлять их.

«Успех Грузии показывает, что и нам такое по силам»

— За счет чего вы можете победить «Зенит»?

— За счет наших болельщиков, за счет жажды гола. Думаю, у нас больше этого. Во всяком случае, проблем с желанием и самоотдачей у «Краснодара» нет. И тут самое главное — не перегореть и спокойно подойти к этой игре.

— Есть мандраж от того, что так близки к трофею и что это, возможно, главный шанс всей жизни и для команды, и для вас лично?

— Шанс, конечно, есть. И он один из главных в нашей карьере. Но не могу сказать, что из-за этого есть прям какой-то мандраж. Но можно сказать, что ситуация необычная. Допустим, я в ней сейчас впервые оказался. И, разумеется, порой бывают определенные психологические моменты, но это нормально для футбола, особенно в такой обстановке. Наоборот, так интереснее.

— Как вам «Зенит» после зимней паузы?

— Очень хорош, как всегда. Конечно, не без недостатков команда, иначе бы она не теряла очки в матче с теми же «Крыльями Советов» (1:1) или «Спартаком» (0:0). Но это говорит только о том, что с «Зенитом» можно играть, можно его побеждать и опережать в таблице. Так что будем готовиться, разбирать их игру. Сделаем всё для победы.

— У «Зенита» совсем молодой бразилец Педро стал много забивать. Чувствуете опасность от него?

— Ну он все-таки совсем недавно только начал забивать. До дубля в ворота «Спартака» в кубковом матче (2:1) у него и вовсе не было голов в официальных матчах в России. Но в любом случае заметно, что парень талантливый и опасный.

— Джон Кордоба круче?

— Конечно (улыбается).

— В прошедшем недавно отборочном турнире чемпионата Европы – 2024 сборная Армении с вами в составе имела шансы пробиться в финальную часть Евро. Что помешало довести дело до конца?

— Думаю, нам чуть не хватило опыта. Считаю, что сыграли мы достойно. Но наша самая главная ошибка — матч с Латвией на выезде (0:2). Это был серьезный психологический удар, потому что такие игры нельзя отдавать.

— Как отреагировали на выход ваших соседей — сборной Грузии — на Евро?

— Прекрасный успех, можно только поздравить ребят. Это показывает, что и нам такое по силам. Все мы всё можем (улыбается). И Грузия это доказала. Так что нам надо работать дальше, извлекать опыт из ошибок и постараться успешно выступить в следующем отборочном цикле.