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РФ призвала всех членов международного сообщества принять заявку Палестины в ООН

Полянский: международное сообщество должно поддержать заявку Палестины в ООН
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Фото: Global Look Press/Loey Felipe
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Россия призвала всех членов международного сообщества поддержать заявку Палестины на членство в ООН. Об этом 8 апреля заявил на заседании Генеральной Ассамблеи (ГА) первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

«Россия полностью поддерживает инициативу палестинской стороны возобновить рассмотрение заявки на полноценное членство Палестины в ООН. Судьба этой заявки станет мерилом гуманности и цивилизованности современного мира», — заявил он в ходе заседания ГА ООН, трансляция которого шла на сайте организации.

Полянский также призвал всех членов международного сообщества поддержать заявку Палестины.

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Ранее, 1 апреля, Палестина призвала проголосовать на заседании СБ ООН за ее вступление в организацию. Постоянный наблюдатель страны при ООН Рияд Мансур добавил, что на заседании СБ ООН могут одобрить заявку Палестины на вступление, поданную ею еще в 2011 году, если США в очередной раз не воспользуются правом вето с целью заблокировать присоединение страны.

28 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью «Известиям», что ООН и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) имеют двойные стандарты и поразительное двуличие по отношению к коллективному наказанию палестинского народа, которое длится пять месяцев. Он отметил, что создание Палестиной своего государства — единственно верный путь прекращения кровопролития.

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