МЧС сообщило о превышении опасной отметки 890 см в Урале в Илекском районе
Уровень воды в реке Урал в Илекском районе Оренбургской области превысил опасную отметку 890 см. Об этом 8 апреля сообщили в МЧС России.
«Уровень воды на реке Урал продолжает повышаться, в Илекском районе он превысил опасную отметку 890 см», — сказали в ведомстве «РИА Новости».
При этом уже несколько дней специалисты МЧС вместе с дорожными службами укрепляют дамбу. Всего в зоне бедствия работают более 4 тыс. спасателей и 848 единиц техники.
На территории России в последнюю неделю фиксируются паводки в регионах. В Оренбурге подтоплено более 1,5 тыс. домов, за сутки их количество возросло на 188. Эвакуировано 786 человек, в том числе 35 детей.
5 апреля в Орске Оренбургской области произошел прорыв дамбы. К эвакуации людей спасатели приступили немедленно. После повторного прорыва дамбы у поселка Никель вода добралась до центра Орска. Шестеро взрослых и трое детей госпитализированы из-за ситуации в городе, их состояние не вызывает опасений.
По поручению президента России Владимира Путина глава МЧС России Александр Куренков прилетел в регион, чтобы контролировать и координировать работу спасателей. Он назвал ситуацию с наводнением в Орске критической.