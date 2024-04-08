Китайский автобренд Avatr может спасти стартап HiPhi от закрытия

Китайский автобренд Avatr, который принадлежит компании Changan, может стать владельцем электромобильного стартапа HiPhi, столкнувшегося с финансовыми трудностями. Об этом 8 апреля со ссылкой на китайские СМИ сообщает портал CarNewsChina.

По информации источников, гендиректор и основатель марки HiPhi Дин Лэй был замечен в головном офисе Changan, куда прибыл на переговоры. Предполагается, что Changan станет владельцем 51% акций HiPhi в пользу суббренда Avatr и производство электромобилей возобновится уже в апреле. В ответ на запросы журналистов обе стороны отрицать факт поглощения не стали.

В феврале стало известно, что производство автомобилей HiPhi на заводе в Яньчэне было остановлено как минимум на полгода из-за финансовых проблем. На предприятии объявили сотрудникам, что вход на территорию завода будет запрещен. Также сообщалось, что HiPhi закрыл свои автосалоны в Чэнду и Гуанчжоу.

Бренд HiPhi не был официально представлен на российском рынке, однако дилеры привозили электрокары в страну на продажу. Так, в августе прошлого года в классифайдах появились предложения о покупке электрокроссоверов HiPhi Y. Одна из особенностей модели ― двухстворчатые задние двери.

7 марта в компании AGR Automotive Group, занимающейся поставками машин HiPhi в РФ, рассказали, что запасов таких электрокаров в России после остановки китайского завода может хватить максимум на полгода продаж.