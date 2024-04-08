Реклама
Прямой эфир
Общество
Путин назначил Попова военным прокурором Московского военного округа
Мир
Французский политик Филиппо осудил Киев за удар по Запорожской АЭС
Общество
В Госдуме предложили запретить вкладывать рекламные материалы в почтовые ящики
Общество
Губернатор Оренбургской области провел встречу с жителями на фоне паводка
Происшествия
ЗАЭС сообщила об обезвреживании сбитого над шестым блоком дрона ВСУ
Мир
Reuters узнало о плане Филиппин начать переговоры с КНР по островам Наньша
Мир
РФ призвала всех членов международного сообщества принять заявку Палестины в ООН
Мир
В США призвали НАТО не принимать Украину в альянс ради мира
Общество
ФАС сообщила о росте количества жалоб застройщиков на 8% в 2023 году
Мир
Bloomberg спрогнозировало Индии статус самой быстрорастущей экономики к 2028 году
Мир
МИД РФ выразил беспокойство послу Эквадора из-за ситуации вокруг посольства Мексики
Мир
Британия продолжит продажу оружия Израилю после гибели работников WCK
Спорт
РФС отстранил от игр пятерых футболистов за ставки на матчи
Мир
Латвия в первом квартале увеличила экспорт зерна из РФ почти на 40%
Недвижимость
Эксперты сообщили о росте цен на жилье на вторичном рынке в Москве
Спорт
На Олимпиаде украинским спортсменам запретят фотографироваться с россиянами
Сюжет:

Мурашко поручил обеспечить медпомощью пострадавших при наводнении в Орске

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поручил регионам обеспечить медпомощью пострадавших при наводнении в Орске Оренбургской области. Об этом 8 апреля сообщил журналистам помощник главы ведомства Алексей Кузнецов.

«Министр здравоохранения России поручил регионам обеспечить доступность всех видов медицинской помощи с учетом прогнозов подъема уровня воды, предусмотрев изменения в маршрутизации, перевод пациентов стационаров в другие медицинские учреждения», — сказал он.

Мурашко поручил обеспечить пациентов, в том числе в пунктах временного размещения, всеми необходимыми лекарствами. Он также указал на необходимость сделать доступной вакцинацию от инфекций.

Напорный пункт: нарушения на дамбе в Орске находили еще 10 лет назад
Что говорят специалисты о возможных причинах техногенной катастрофы в Оренбургской области

Дамба, защищающая Орск от паводковых вод реки Урал, размыта в нескольких местах. Ранее в понедельник корреспондент «Известий» Игорь Капориков показал, как прибывшая в реку Урал вода размыла дамбу у поселка Лесоторговый. Первый прорыв дамбы в городе произошел 5 апреля.

Также 8 апреля в МЧС России заявили о наличии вопросов к подготовке к половодью в Оренбургской области. Отмечается, что весеннее половодье в регионе прогнозировалось как аномальное, однако на сложившуюся критическую ситуацию повлияли действия местных властей.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что в городе для помощи населению и ликвидации последствий прорыва дамбы мобилизованы все силы.

По поручению президента России Владимира Путина глава МЧС России Александр Куренков прилетел в регион, чтобы контролировать и координировать работу спасателей. Он назвал ситуацию с наводнением в Орске критической.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024