Мурашко поручил обеспечить медпомощью пострадавших при наводнении в Орске

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поручил регионам обеспечить медпомощью пострадавших при наводнении в Орске Оренбургской области. Об этом 8 апреля сообщил журналистам помощник главы ведомства Алексей Кузнецов.

«Министр здравоохранения России поручил регионам обеспечить доступность всех видов медицинской помощи с учетом прогнозов подъема уровня воды, предусмотрев изменения в маршрутизации, перевод пациентов стационаров в другие медицинские учреждения», — сказал он.

Мурашко поручил обеспечить пациентов, в том числе в пунктах временного размещения, всеми необходимыми лекарствами. Он также указал на необходимость сделать доступной вакцинацию от инфекций.

Дамба, защищающая Орск от паводковых вод реки Урал, размыта в нескольких местах. Ранее в понедельник корреспондент «Известий» Игорь Капориков показал, как прибывшая в реку Урал вода размыла дамбу у поселка Лесоторговый. Первый прорыв дамбы в городе произошел 5 апреля.

Также 8 апреля в МЧС России заявили о наличии вопросов к подготовке к половодью в Оренбургской области. Отмечается, что весеннее половодье в регионе прогнозировалось как аномальное, однако на сложившуюся критическую ситуацию повлияли действия местных властей.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что в городе для помощи населению и ликвидации последствий прорыва дамбы мобилизованы все силы.

По поручению президента России Владимира Путина глава МЧС России Александр Куренков прилетел в регион, чтобы контролировать и координировать работу спасателей. Он назвал ситуацию с наводнением в Орске критической.