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ЗАЭС сообщила об обезвреживании сбитого над шестым блоком дрона ВСУ

ЗАЭС: сбитый над шестым блоком дрон ВСУ был обезврежен
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Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
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Пресс-служба Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) сообщила, что дрон, сбитый над шестым энергоблоком станции, был обезврежен. Об этом говорится 8 апреля в Telegram-канале объекта атомной энергетики.

«Дрон, упавший на крышу машзала энергоблока № 6, был обезврежен, детонация заряда не произошла. Оборудование и кровля машзала энергоблока не пострадала», — отмечается в сообщении.

АЭС — гражданский объект, генерирующий электроэнергию. Ее конструкции не рассчитаны на ведение боевых действий.

«Такие воздействия на АЭС могут привести к катастрофическим последствиям», — добавила администрация ЗАЭС.

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Ранее в понедельник над станцией был сбит украинский дрон-камикадзе . Беспилотник упал на крышу шестого энергоблока. Угроз нарушения пределов безопасности станции не было зафиксировано.

Накануне, 7 апреля, украинские дроны несколько раз атаковали ЗАЭС. Прилет одного из них был зафиксирован в районе столовой, второго — в районе грузового порта. В результате были ранены три человека и поврежден грузовик, разгружавший продукты. За 20 минут до случившегося на этой территории состоялся обход экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Затем киевский режим атаковал купол шестого энергоблока станции. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал случившееся безрассудным, хотя в организации отметили, что на ядерную безопасность произошедшее не повлияло.

ЗАЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

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