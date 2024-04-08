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В Австрии заявили о неодобрении многими странами позиции Запада по Украине

Канцлер Австрии Нехаммер: большая часть мира против позиции Запада по Украине
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Andreas Stroh
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Большая часть мира, прежде всего страны — участницы БРИКС, не разделяет позицию Запада по конфликту на Украине. Об этом 8 апреля сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер в интервью французскому журналу Le Grand Continent.

Он указал, что западные страны выработали ответ на проведение Россией СВО изолированно.

«Мы очень быстро договорились о том, как поддержать Украину и как положить конец <конфликту>. Но большая часть мира, я имею в виду прежде всего БРИКС, не разделяет наш анализ ситуации и не понимает нашу позицию», — сказал он.

Нехаммер подчеркнул, что при этом в решении украинского конфликта должны принимать участие не только страны Запада, но и, например, Индия, Китай и Бразилия для того, чтобы Евросоюз попытался убедить государства разделить западную позицию по этому вопросу.

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Еще в феврале замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия уважает идеи стран БРИКС, касающиеся урегулирования ситуации на Украине. По его словам, на основании «формулы мира» украинского президента Владимира Зеленского договориться не получится и никаких изменений не произойдет. Рябков отметил, что Москва открыта к диалогу со всеми, кто настроен содействию конструктивному решению.

В январе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что на встречах по «формуле мира» Зеленского Запад даже не рассматривает инициативы Бразилии и Южно-Африканской Республики по урегулированию украинского конфликта. По его словам, такой подход является неуважением и игнорированием всех мнений, кроме собственного. Он подчеркнул, что «это чистой воды колониализм и империализм».

В том же месяце глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис в ходе четвертой встречи советников по национальной безопасности, посвященной украинской «формуле мира», заявил, что западные страны «должны тем или иным способом» найти путь к включению России в процесс урегулирования конфликта на Украине. По его словам, мира не будет, если РФ не сможет сказать свое слово.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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