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В США призвали НАТО не принимать Украину в альянс ради мира

Экономист Сакс: для установления мира НАТО должно пообещать не принимать Украину
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Фото: ТАСС/AP/Virginia Mayo
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В НАТО должны отказаться от идеи принять Украину в альянс для установления мира. Об этом 8 апреля в интервью газете Global Times заявил американский экономист Джеффри Сакс.

По его словам, Киеву необходимы переговоры между Москвой и Вашингтоном по вопросам безопасности, а НАТО должно пообещать, что не будет расширяться, включая вступление Украины в альянс.

«Тогда может быть достигнут мир, и Украина будет в безопасности», — добавил экономист.

Также он отметил, что не понимает позицию Европы по украинскому конфликту, поскольку ситуация наносит ущерб их экономике и безопасности. Он напомнил, что многие европейцы не поддерживают конфликт.

Рассуждая о расширении альянса на восток, Сакс добавил, что эта идея кажется ему безумной, поскольку она повышает вероятность эскалации в регионе.

«Провокации США против Китая, особенно в отношении Тайваня, могут привести к войне», — резюмировал он.

По мнению Сакса, она будет трагичной, разрушительной и угрожающей выживанию человечества.

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Ранее ряд официальных украинских лиц сделали заявления о вступлении в альянс. 8 апреля посол в Турции Василий Боднар заявил, что Украина не настаивает на членстве в НАТО. Однако он подчеркнул, что страна все-таки хотела бы узнать сроки, в которые ей позволят вступить туда. 6 апреля глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев заявил, что странам Запада следует зарезервировать место для Киева до завершения конфликта, а за день до этого вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина на XVI Киевском форуме по безопасности обвинила США в создании помех диалогу по приглашению ее государства в НАТО.

Газета The New York Times 4 апреля сообщала, что Украина ожидает получить официальное приглашение в альянс на саммите в Вашингтоне, а представители государств — членов блока сходятся во мнении, что этого не случится. Источники издания рассказали, что против входа Киева в альянс настроены Берлин и Вашингтон. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина является для альянса лишь инструментом против России.

Президент России Владимир Путин еще 14 февраля указал, что РФ обеспокоена возможностью втягивания Киева в блок, потому что это прямо угрожает государственной безопасности. Путин напомнил, что РФ «постоянно обманывали с точки зрения нерасширения НАТО на восток».

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда президент страны Владимир Зеленский заявил, что фактически страна уже находится в альянсе и соответствует его стандартам. 15 июня 2023 года депутаты Европейского парламента приняли резолюцию с призывом к НАТО пригласить в состав своих членов Украину.

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