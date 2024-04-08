РФ призвала мировое сообщество лишить Киев возможности атаковать ядерные объекты

Мировое сообщество должно лишить киевский режим возможности проводить террористические атаки на ядерные объекты. Об этом 8 апреля сообщили в МИД России.

«Своими преступными действиями Украина, поддерживаемая США и их западными сателлитами, по сути, дает понять, что встала на путь ядерного террора. Задача мирового сообщества, а также международных организаций, в первую очередь МАГАТЭ, — лишить Киев возможности проводить террористические атаки на ядерные объекты», — говорится в заявлении министерства.

Так в МИД РФ высказались об ударах украинской стороны по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Накануне, 7 апреля, киевский режим несколько раз атаковал объект. Прилет одного из беспилотников был зафиксирован в районе столовой, второго — у грузового порта. В результате были ранены три человека и поврежден грузовик, разгружавший продукты. Затем киевский режим атаковал купол шестого энергоблока станции. При этом за 20 минут до первых ударов на этой территории состоялся обход экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что ожидают от гендиректора организации Рафаэля Гросси публичной и правдивой реакции на украинские нападения на станцию.

«Каждый, кто способствует замалчиванию роли [президента Украины] Владимира Зеленского и его окружения, командования Вооруженных сил Украины и украинских спецслужб в нападениях на российский ядерный объект, выступает в роли их пособников», — отметили в МИД РФ.

Министерство обратило внимание на то, что вина за атаки и последствия также ложится на руководство стран, которые поставляют Киеву вооружения и разведывательные данные, передают финансовые средства, обучают военных и «сопровождают» эти преступления.

«Россия делает всё необходимое для обеспечения безопасности ЗАЭС в соответствии с национальным законодательством и международно-правовыми обязательствами. Намерены выявлять и преследовать виновных в нападениях на российские ядерные объекты вне зависимости от того, где эти лица находятся, даже если после достижения целей СВО им удастся скрыться с территории, находящейся под контролем киевского режима», — добавили в МИД РФ.

Еще 7 апреля Гросси назвал атаку на ЗАЭС безрассудной, хотя в организации отметили, что на ядерную безопасность произошедшее не повлияло. В «Росатоме» назвали беспрецедентной серию нападений на станцию. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что случившееся было очень опасной провокацией, которую могли засвидетельствовать сотрудники МАГАТЭ.

На следующий день, 8 апреля, был сбит украинский дрон-камикадзе над ЗАЭС. Беспилотник упал на крышу шестого энергоблока. Угроз нарушения пределов безопасности станции не было зафиксировано.

Лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо осудил Киев за удар по ЗАЭС и нежелание признать свою причастность. Политик призвал Украину прекратить «ультраопасные» провокации, а другие страны перестать оказывать ей финансовую и военную поддержку.

ЗАЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.