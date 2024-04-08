Супруги из Подмосковья перевели телефонным мошенникам около 23 млн рублей

Житель подмосковного города Мытищи вместе с женой перевели мошенникам около 23 млн рублей в течение 18 дней. Об этом 8 апреля «Известиям» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Мужчина и его супруга перечислили на счета мошенников в течение свои сбережения. Также они оформили на себя кредиты, а деньги также отправили на неизвестные счета. Общий ущерб составляет почти 23 млн рублей», — рассказал он.

По информации потерпевшего, ему позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей оператора сотовой связи «Билайн». Она попросила мужчину продиктовать дату рождения и номер документа, с целью якобы продлить истекающий договор.

Далее мужчине звонили мошенники под видом работников «Госуслуг» и сообщили о взломе его аккаунта, а затем поступил еще один звонок, уже якобы от Финмониторинга, и мужчине сообщили о попытках оформления кредита на его имя для отправки средств на финансирование Украины.

Сообщается, что мужчина в течение 18 дней следовал указаниям мошенников, и успел оформить несколько автокредитов, а также перевел неизвестным финансовые средства со своих счетов. Когда потерпевший осознал, что все это время общался с аферистами, то обратился с заявлением в правоохранительные органы, общий ущерб составил 22 947 000 рублей.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее, 8 апреля, в Москве мошенники под предлогом продления договора обслуживания с сотовым оператором похитили у 74-летнего мужчины почти 14 млн рублей. Сообщалось, что он поверил мошенникам и продиктовал смс-код, поступивший на его номер телефона. В прокуратуре столицы призвали граждан никому не сообщать поступающие по смс коды. В ведомстве отметили, что сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не просят граждан снимать денежные средства и переводить их на якобы безопасные счета.

19 марта сообщалось, что в Якутске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении 61-летней женщины и ее дочери, лишившихся около 6 млн рублей. По словам матери, она нашла сайт с предложением дохода за счет инвестиций. После регистрации на портале с женщиной связался незнакомец, представившийся финансовым аналитиком, он обещал обучить жительницу Якутска основам инвестирования.