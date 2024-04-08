Доля рубля в расчетах за экспорт достигла максимума с августа 2023 года

В феврале доля операций в рублях в расчетах за российский экспорт выросла до 41,6%, что является максимумом с августа прошлого года, а в расчетах за импорт — до рекордных 38,1%. Это следует из данных Центробанка (ЦБ), опубликованных 8 апреля.

«В феврале доля операций в рублях в экспортной выручке выросла на 8,6 п.п. (по сравнению с январем. — Ред.), до 41,6%, а в расчетах за импорт — на 6,9 п.п., до 38,1%», — говорится в материале.

При этом доля юаня в экспортной выручке РФ на фоне снижения объемов экспорта уменьшилась до 30,2%, а в расчетах за импорт — до 32,3% (в январе 40,7% и 38,5% соответственно). Так, в стоимостном выражении в феврале экспортная выручка и расчеты за импорт составили $9,3 млрд и $7,1 млрд соответственно.

Таким образом, рубль впервые стал основной валютой во внешнеторговых расчетах страны.

В январе доля юаня в экспортной выручке РФ в январе выросла до 40,8%, а в расчетах за импорт — до 38,5%, сообщил ЦБ 11 марта. Там отметили, что в январе доля операций в рублях в экспортной выручке снизилась на 3,1 процентного пункта, до 32,6%, а в расчетах за импорт — на 0,5 процентного пункта, до 31,2%.