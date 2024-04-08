МИД РФ выразил беспокойство послу Эквадора из-за ситуации вокруг посольства Мексики

Россия высказала крайнюю обеспокоенность вооруженным проникновением представителей эквадорских силовых структур в посольство Мексики в Кито. Об этом 8 апреля заявили в МИД РФ после встречи с чрезвычайным и полномочным послом Эквадора в Москве Хуаном Фернандо Ольгин Флоресом.

«Подтвердили нашу безусловную приверженность Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, гарантирующей неприкосновенность помещений диппредставительств, их иммунитет от обыска, реквизиции, ареста и исполнительных действий. Выразили сожаление, что в ходе инцидента пострадали мексиканские дипломаты», — отмечено на сайте ведомства.

МИД РФ указал, что считает опасной произвольную трактовку основополагающих норм международного права, в связи с чем любые нарушения неприкосновенности дипломатических представительств — будь то в США, на Ближнем Востоке или в Латинской Америке, — не могут быть приемлемыми.

«Подчеркнули, что Россия всегда будет выступать за то, чтобы Латинская Америка оставалась зоной мира, стремясь к единству в своем многообразии. Выразили надежду, что латиноамериканские друзья будут избегать действий, способных внести раздор в традиционно неконфликтные отношения добрососедства и партнерства, и найдут взаимоприемлемый выход из сложившейся ситуации», — заявили в российском ведомстве.

Полиция Эквадора проникла в посольство Мексики в Кито, применив силу, в ночь на 6 апреля. Правоохранители задержали там бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа, осужденного за коррупцию. Позже администрация Нобоа подтвердила информацию о задержании Гласа и назвала штурм дипмиссии защитой суверенитета. Портал Primicias тогда же сообщил, что Гласа доставят в тюрьму строгого режима La Roca в городе Гуаякиле на юго-западе страны.

На следующий день глава эквадорского МИДа Габриэла Соммерфельд заявила, что власти Эквадора приняли решение штурмовать посольство Мексики в Кито из-за серьезного риска побега экс-вице-президента Эквадора.

До этого, 3 марта, Мексика отказалась выдать Эквадору Гласа. Глава МИД Мексики Алисия Барсена тогда подчеркнула, что ее страна всегда гостеприимно принимала соискателей убежища, особенно в тех случаях, когда на родине они подвергаются политическому преследованию.