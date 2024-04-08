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На Олимпиаде украинским спортсменам запретят фотографироваться с россиянами

На Олимпиаде украинским спортсменам запретят фотографироваться с россиянами

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Фото: ТАСС/AP Photo/David J. Phillip
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Украинским спортсменам, которые примут участие в летних Олимпийских играх в Париже, запретят фотографироваться вместе с россиянами, пожимать им руки, а также давать совместные интервью. Об этом 8 апреля сообщил президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт.

Он уточнил, что такие требования прорабатываются украинским НОК.

«Не поздравлять друг друга, конечно, не стоять на каких-то общих фото, не давать общие интервью, конечно, не пожимать руку», — уточнил возможные запреты для украинских спортсменов Гутцайт в эфире телемарафона.

Он уточнил, что подготовленные НОК рекомендации находятся на стадии согласования.

Гутцайт напомнил о прошлогоднем скандале вокруг дисквалификации украинской саблистки Ольги Харлан после того, как она отказалась пожать руку российской спортсменке Смирновой после поединка 1/32 финала на соревнованиях в Милане, хотя рукопожатие является обязательным правилом Международной федерации фехтования (FIE). Он уточнил, что для исключения подобных ситуаций на предстоящих Играх, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, новые инициативы НОК будут обсуждаться и с международными спортивными федерациями.

Ранее, 2 января, Гутцайт заявил, что НОК отказался брать деньги от Международного олимпийского комитета (МОК) после допуска российских и белорусских спортсменов. Он отметил, что подготовку украинских спортсменов обеспечивают правительство страны и министерство финансов.

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21 марта глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что МОК открыто выбрал сторону политического конфликта и теперь последовательно исполняет заказ на изоляцию российского спорта. Он указал, что организация уже два года пренебрегает основополагающими принципами Олимпийской хартии, практикуя антигуманные санкции в отношении белорусов и россиян.

В декабре 2023 года МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в летних Олимпийских играх на строгих условиях — таких же, как и при их отборе. Атлетам нельзя выступать в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, заключать контракты с вооруженными силами и органами национальной безопасности, а также демонстрировать какую-либо национальную символику. Такие же требования относятся и к вспомогательному персоналу. В том же месяце глава МОК Томас Бах призвал Киев не наказывать спортсменов бойкотом Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту информацию, заявила, что российские спортсмены сами должны решать, будут ли они участвовать в предстоящих Олимпийских играх. В свою очередь, Национальный олимпийский комитет Белоруссии назвал решение МОК дискриминационным.

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