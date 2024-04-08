Британия продолжит продажу оружия Израилю после гибели работников WCK

Правительство Великобритании намерено продолжить выдавать разрешение на продажу оружия Израилю, несмотря на то что в результате израильского удара по сектору Газа погибли несколько сотрудников международной гуманитарной организации World Central Kitchen (WCK, «Всемирная центральная кухня»). Об этом 8 апреля сообщает газета The Times, ссылаясь на заявление заместителя премьер-министра Великобритании Оливера Даудена.

«Оливер Дауден подтвердил, что правительство продолжит выдавать разрешение на продажу оружия Израилю после убийства семи гуманитарных работников, включая трех британцев, в результате атаки беспилотников», — отмечено в публикации.

В то же время Дауден указал, что считает неуместной публикацию составляемых для британского правительства юридических рекомендаций о том, было ли нарушено международное право в секторе Газа при ударе Израиля. СМИ отмечает, что британский МИД на регулярной основе консультируется с юристами о законности экспорта оружия в страны, которые подозреваются в нарушении международного права. На их основе глава МИДа направляет министру по делам бизнеса и торговли рекомендации о том, какие экспортные лицензии следует выдать. При этом последние юридические рекомендации выдавались ведомством до удара Израиля, в результате которого погибли сотрудники гуманитарной организации.

Ранее, 4 апреля, сообщалось, что шеф Пентагона Ллойд Остин в ходе разговора с главой минобороны Израиля Йоавом Галлантом выразил возмущение после удара израильской армии по колонне международной гуманитарной организации WCK, в результате которого погибли семь сотрудников гуманитарных организаций, включая гражданина США. Глава американского ведомства призвал провести быстрое и прозрачное расследование.

ЦАХАЛ нанесла удар по конвою благотворительной организации WCK 1 апреля. Среди погибших — семь сотрудников этой НКО из Великобритании, Австралии, Польши, Палестины, а также еще один с двойным гражданством США и Канады. Они передвигались в двух бронированных автомобилях с логотипом WCK по «деконфликтной зоне» анклава. Это было согласовано с армией Израиля. После атаки организация приостановила работу в регионе.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в тот же день назвал этот инцидент трагическим случаем и подчеркнул, что ЦАХАЛ нанесла удар по невинным людям непреднамеренно. Президент Израиля Ицхак Герцог в разговоре с основателем WCK Хосе Андресом принес извинения в связи с гибелью работников организации в секторе Газа. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил возмущение смертью семи сотрудников WCK. Он также призвал к постоянной защите гуманитарных работников на территории анклава.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября прошлого года, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.