Командующий взводом Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил, что Киев проиграет российским силам в конфликте, в случае снижения западной помощи ему «крышка» в течение года. Об этом он рассказал корреспонденту журналу New Yorker.

По словам неназванного офицера, если Запад будет обеспечивать Киев оружием, то режим продержится несколько лет. Если объемы помощи снизятся, то Киеву «крышка в течение одного года».

Как полагает офицер, тупиковая ситуация на поле боя разрешится, когда «закончатся солдаты».

Также он пояснил, что украинское командование «всегда заставляло работать быстрее и быстрее», чего бы это ни стоило.

«Полковники рассматривают боевые действия как возможность стать генералами», — отметил он.

Ранее, 6 апреля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил необходимость «некоторых компромиссов» для Украины, которая вынуждена будет рано или поздно на них пойти в разрешении противоречий с РФ. По его словам, Украине потребуется помощь еще в течение многих лет после того, как конфликт с Россией будет завершен.

Ранее, 5 апреля, итальянская газета La Repubblica сообщила, что в НАТО обсуждают сценарий о приеме Украины в блок с гарантиями безопасности в обмен на отказ Киева от возвращения освобожденных Россией территорий.

При этом 3 апреля глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш сообщил о планах НАТО создать фонд в $100 млрд для поставок оружия Украине. Столтенберг тогда же заявил о необходимости сделать военные поставки альянса Киеву обязательными, а не добровольными.

До этого, 29 марта, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина может потерпеть поражение и лишиться еще больших территорий. Он отметил, что Киеву нужны переговоры и что «между русскими и Западом больше нет разумной дискуссии».

За день до этого, 28 марта, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил обсуждение «формулы мира» с Россией на мирном саммите в Швейцарии. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что эта идея противоречит запрету Зеленского вести переговоры с Россией, а представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Москва не будет участвовать в этой конференции.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.