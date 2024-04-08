Жительница Апатитов украла золотые кольца ради выпивки

Жительница Апатитов украла у своей знакомой ювелирные украшения и сдала их в ломбард, чтобы купить выпивки. Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщает пресс-служба управления МВД по Мурманской области.

В городскую полицию обратилась 55-летняя пострадавшая. Женщина рассказала, что распивала алкоголь и увидела в окне компанию из двух незнакомых мужчин и женщины, с которой ранее общалась. Потерпевшая пригласила их в гости. После застолья хозяйка обнаружила пропажу четырех золотых колец на общую сумму 76 тыс. рублей.

Оперативник уголовного розыска установил и задержал подозреваемую. Ею оказалась 54-летняя местная жительница, которая неоднократно привлекалась к уголовной ответственности. Она же и находилась в гостях у потерпевшей.

Злоумышленница созналась в содеянном. По словам фигурантки, она увидела лежащие на кухонном столе кольца и решила забрать их себе. Затем она связалась со знакомым и попросила его сдать украшения в ломбард, а на полученные деньги купить алкоголь.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Ей грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.