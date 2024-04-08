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Французский политик Филиппо осудил Киев за удар по Запорожской АЭС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо осудил украинскую сторону за удар по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и нежелание признать свою причастность.

«Что за игру затеял киевский режим?! Атака дронов по огромной Запорожской АЭС! МАГАТЭ выражает глубокую озабоченность! Обвиняемая Украина отрицает, что это ее рук дело, и обвиняет Россию, но нужно быть серьезным: электростанция контролируется Российской армией в течение двух лет, и в прошлом нападения были украинскими», — написал он 8 апреля на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Филиппо отметил, что киевский режим аналогично оправдывал свою причастность к подрывам на газопроводах «Северные потоки» и убийству журналистки Дарьи Дугиной.

Политик призвал Киев прекратить «ультраопасные» провокации, а другие страны перестать оказывать Украине финансовую и военную поддержку.

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Накануне, 7 апреля, украинские дроны несколько раз атаковали ЗАЭС. Прилет одного из них был зафиксирован в районе столовой, второго — в районе грузового порта. В результате были ранены три человека и поврежден грузовик, разгружавший продукты. За 20 минут до случившегося на этой территории состоялся обход экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Затем киевский режим атаковал купол шестого энергоблока станции. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал случившееся безрассудным, хотя в организации отметили, что на ядерную безопасность произошедшее не повлияло.

В «Росатоме» назвали беспрецедентной серию атак на станцию. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал случившееся очень опасной провокацией, которую могли засвидетельствовать сотрудники МАГАТЭ.

На следующий день, 8 апреля, был сбит украинский дрон-камикадзе над ЗАЭС. Беспилотник упал на крышу шестого энергоблока. Угроз нарушения пределов безопасности станции не было зафиксировано.

ЗАЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

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