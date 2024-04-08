В Молдавии сообщили о двух новых случаях кори среди украинских беженцев
Два новых случая кори выявлено среди украинских беженцев, которые проживают в центре временного размещения в Кишиневе. Об этом 8 апреля сообщил замглавы городского управления медицинской и социальной помощи Владимир Болокан.
«В центре для беженцев было выявлено еще два случая кори — у двух детей девяти и десяти лет, в общей сложности зарегистрирован 21 случай», — цитирует его портал Noi.md.
Как уточнил телеканал Moldova1, в текущем году в Молдавии зафиксировано более 30 случаев кори, свыше половины из них приходится на беженцев. В Национальном агентстве общественного здоровья при этом сообщали, что в 2023 году таких случаев было только три.
Ранее, 22 марта, немецкая газета Die Zeit сообщила о росте заболеваемости туберкулезом в Германии в 2023 году, в основном из-за притока беженцев с Украины. В Федеральном институте исследований инфекционных заболеваний имени Роберта Коха отметили, что это произошло после нескольких лет снижения числа зарегистрированных случаев заболевания.