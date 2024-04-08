Гражданина Турции до полусмерти избили у кафе в Москве

Гражданина Турции до полусмерти избили около кафе на юго-востоке Москвы, сообщил 8 апреля источник «Известий».

Инцидент произошел в ночь на 7 апреля на Люблинской улице. Пострадавшего заметили прохожие, которые и вызвали скорую помощь.

По словам собеседника, у иностранца сломаны ребра, челюсть и поясница, а также диагностирована черепно-мозговая травма, его госпитализировали в тяжелом состоянии. В настоящий момент гражданин Турции находится в коме, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Нападавший был задержан в этот же день. Свой поступок он объяснил тем, что повздорил с пострадавшим.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

15 января источник «Известий» рассказал, что в Москве таксист во время поездки вынудил прибывшего из КНР мужчину перевести на свои счета более 49 тыс. рублей. Гражданин КНР поймал такси у аэропорта, однако во время поездки водитель заявил, что ее стоимость поездки составляет 1,3 тыс. за 1 км, а не за весь маршрут. После этот таксист напал на иностранца и заставил того совершить несколько банковских переводов.