Гражданина Турции до полусмерти избили у кафе в Москве
Гражданина Турции до полусмерти избили около кафе на юго-востоке Москвы, сообщил 8 апреля источник «Известий».
Инцидент произошел в ночь на 7 апреля на Люблинской улице. Пострадавшего заметили прохожие, которые и вызвали скорую помощь.
По словам собеседника, у иностранца сломаны ребра, челюсть и поясница, а также диагностирована черепно-мозговая травма, его госпитализировали в тяжелом состоянии. В настоящий момент гражданин Турции находится в коме, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Нападавший был задержан в этот же день. Свой поступок он объяснил тем, что повздорил с пострадавшим.
Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
15 января источник «Известий» рассказал, что в Москве таксист во время поездки вынудил прибывшего из КНР мужчину перевести на свои счета более 49 тыс. рублей. Гражданин КНР поймал такси у аэропорта, однако во время поездки водитель заявил, что ее стоимость поездки составляет 1,3 тыс. за 1 км, а не за весь маршрут. После этот таксист напал на иностранца и заставил того совершить несколько банковских переводов.