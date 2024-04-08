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Власти ФРГ уличили в завышении данных об объемах поставок военной помощи Украине

Bild: объемы военных поставок ФРГ Украине оказались меньше заявленных на 23%
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Фото: Global Look Press/dpa/Philipp Schulze
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Власти ФРГ приукрашивают информацию об объемах поставок военной помощи Украине. Об этом 8 апреля пишет Telegram-канал «Bild на русском» со ссылкой на расчеты члена комитета бундестага по бюджету Инго Гэдехенса.

В правительстве Германии ранее заявляли, что отправили Украине военную помощь на сумму €28 млрд Гэдехенс отправил запрос властям с просьбой объяснить объем поставок. Выяснилось, что €3,4 млрд из этой суммы могут быть возвращены из средств ЕС, еще часть может пойти другим странам, а также на финансирование немецких вооруженных сил.

Пояснения правительства показали, что военная помощь ФРГ Вооруженным силам Украины (ВСУ) составила €21,7 млрд, что на 23% меньше той суммы, которую ранее объявили власти Германии.

По словам Гэдехенса, цифры преувеличены, так как в правительстве учли и будущие поставки, вплоть до 2028 года. Депутат также считает, что в реальности Киеву пока передано лишь €10,2 млрд от Берлина.

«Канцлер создает впечатление, будто Германия уже предоставила Украине военную поддержку на €28 млрд. На самом деле мы еще не выделили даже половину этой суммы, — заявил Bild Гэдехенс.

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28 марта сообщалось, что государственный долг ФРГ (задолженность федерального правительства, правительств земель и местных органов власти) в IV квартале 2023 года оказался на 3,3% выше, чем в аналогичном периоде годом ранее, и составил €2,45 трлн.

До этого, 19 марта, министр обороны ФРГ Борис Писториус объявил, что Германия выделит Украине новый пакет помощи на сумму €500 млн. Он также включает передачу Киеву 100 бронемашин пехоты, 100 транспортных средств, поставку боеприпасов, а также передачу 10 тыс. артиллерийских снарядов из запасов бундесвера.

В декабре 2023 года Вооруженные силы Германии (бундесвер) поручили Rheinmetall производство десятков тысяч снарядов для украинской армии к 2025 году. Отмечается, что к заключению крупных контрактов на артиллерийские боеприпасы привела необходимость пополнения запасов.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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