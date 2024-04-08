В Госдуме ответили на слова главы Финляндии о способе добиться мира на Украине
Трудно завершить украинский конфликт путем переговоров, когда Киев сам себе их запретил, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Таким образом он прокомментировал в понедельник, 8 апреля, заявление президента Финляндии Александра Стубба о том, что добиться мира на Украине можно только военным путем.
«Во-первых, действительно трудно завершить конфликт путем переговоров, когда одна из сторон сама себе запретила такие переговоры вести. Господин [президент Украины Владимир] Зеленский соответствующий документ надлежащим образом оформил. Второй момент связан с тем, что за столом переговоров Киев мало что может предложить для достижения компромисса, ибо целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины», — сказал депутат в беседе с Lenta.Ru.
По словам Новикова, разговорами о готовности Украины вступить в НАТО, а также продолжая восхвалять украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича Киев заявляет о своей милитаристской идеологии.
«Поэтому с достижением договоренности за столом переговоров дело действительно обстоит сложно», — констатировал он.
Он добавил, что вступление самой Финляндии в НАТО создает максимально неблагоприятную ситуацию для переговоров и, к сожалению, весьма «благоприятную» для того, чтобы военные действия продолжались.
«Ибо, будучи главным спонсором, страны НАТО несут коллективную ответственность за то, что этот режим существует, и за то, что в этой связи на территории Европы сегодня ведутся военные действия», — добавил он.
Парламентарий подчеркнул, что заявление президента Финляндии только подливает масла в огонь.
«Оно идет в русле общенатовской политики, где действует логика: все средства хороши для сдерживания России, если для этого потребуется война на Украине, то пусть она идет как можно дольше», — заключил депутат.
Ранее в этот день Стубб заявил, что конфликт на Украине можно решить только военным путем, передает RT. По его словам, для достижения мира необходимо продолжать боевые действия. Финский лидер добавил, что в настоящее время стороны конфликта не могут начать мирные переговоры, сообщается на сайте kp.ru.
4 апреля правительство Финляндии продлило закрытие КПП на границе с Россией «до дальнейшего уведомления», пишет «Москва 24». Кроме того, будут закрыты для туристов пункты пересечения границы для морского сообщения в Хаапасаари, портах Нуйямаа и Сантио.
В предыдущий раз Финляндия продлевала закрытие границы с Россией до 14 апреля. Глава МВД Мари Рантанен объяснила это тем, что в районе российской границы проживают, «возможно, тысячи мигрантов», которые ждут возможности продолжить путь и приехать на финскую территорию.
До этого, 7 февраля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Финляндия не хочет обсуждать с Россией якобы исходящие со стороны российской границы угрозы для безопасности и уклоняется от прямого диалога пограничных служб. Дипломат подчеркнула, что ответственность за решение закрыть российско-финскую границу полностью лежит на Хельсинки.
Финляндия закрыла все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией 30 ноября 2023 года под предлогом наплыва мигрантов из третьих стран. 14 декабря государство ненадолго возобновило работу двух КПП — «Ваалимаа» («Торфяновка») и «Ниирала» («Вяртсиля»)». За это время российско-финскую границу пересекли почти 5,5 тыс. человек и 3 тыс. легковых и грузовых автомобилей. Однако в тот же день финские власти приняли решение повторно закрыть КПП.