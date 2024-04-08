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В Госдуме ответили на слова главы Финляндии о способе добиться мира на Украине

Депутат ГД Новиков: завершить конфликт переговорами трудно из-за запрета Киева
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Трудно завершить украинский конфликт путем переговоров, когда Киев сам себе их запретил, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Таким образом он прокомментировал в понедельник, 8 апреля, заявление президента Финляндии Александра Стубба о том, что добиться мира на Украине можно только военным путем.

«Во-первых, действительно трудно завершить конфликт путем переговоров, когда одна из сторон сама себе запретила такие переговоры вести. Господин [президент Украины Владимир] Зеленский соответствующий документ надлежащим образом оформил. Второй момент связан с тем, что за столом переговоров Киев мало что может предложить для достижения компромисса, ибо целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины», — сказал депутат в беседе с Lenta.Ru.

По словам Новикова, разговорами о готовности Украины вступить в НАТО, а также продолжая восхвалять украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича Киев заявляет о своей милитаристской идеологии.

«Поэтому с достижением договоренности за столом переговоров дело действительно обстоит сложно», — констатировал он.

Он добавил, что вступление самой Финляндии в НАТО создает максимально неблагоприятную ситуацию для переговоров и, к сожалению, весьма «благоприятную» для того, чтобы военные действия продолжались.

«Ибо, будучи главным спонсором, страны НАТО несут коллективную ответственность за то, что этот режим существует, и за то, что в этой связи на территории Европы сегодня ведутся военные действия», — добавил он.

Парламентарий подчеркнул, что заявление президента Финляндии только подливает масла в огонь.

«Оно идет в русле общенатовской политики, где действует логика: все средства хороши для сдерживания России, если для этого потребуется война на Украине, то пусть она идет как можно дольше», — заключил депутат.

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Ранее в этот день Стубб заявил, что конфликт на Украине можно решить только военным путем, передает RT. По его словам, для достижения мира необходимо продолжать боевые действия. Финский лидер добавил, что в настоящее время стороны конфликта не могут начать мирные переговоры, сообщается на сайте kp.ru.

4 апреля правительство Финляндии продлило закрытие КПП на границе с Россией «до дальнейшего уведомления», пишет «Москва 24». Кроме того, будут закрыты для туристов пункты пересечения границы для морского сообщения в Хаапасаари, портах Нуйямаа и Сантио.

В предыдущий раз Финляндия продлевала закрытие границы с Россией до 14 апреля. Глава МВД Мари Рантанен объяснила это тем, что в районе российской границы проживают, «возможно, тысячи мигрантов», которые ждут возможности продолжить путь и приехать на финскую территорию.

До этого, 7 февраля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Финляндия не хочет обсуждать с Россией якобы исходящие со стороны российской границы угрозы для безопасности и уклоняется от прямого диалога пограничных служб. Дипломат подчеркнула, что ответственность за решение закрыть российско-финскую границу полностью лежит на Хельсинки.

Финляндия закрыла все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией 30 ноября 2023 года под предлогом наплыва мигрантов из третьих стран. 14 декабря государство ненадолго возобновило работу двух КПП — «Ваалимаа» («Торфяновка») и «Ниирала» («Вяртсиля»)». За это время российско-финскую границу пересекли почти 5,5 тыс. человек и 3 тыс. легковых и грузовых автомобилей. Однако в тот же день финские власти приняли решение повторно закрыть КПП.

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