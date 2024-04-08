«Россети» подвели электричество к Чаяндинскому месторождению «Газпрома» в Якутии

«Россети» завершили создание схемы внешнего электроснабжения Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, служащего ресурсной базой для магистрального газопровода «Сила Сибири». Об этом сообщила пресс-служба «Россетей».

Энергетики ввели в строй следующие объекты: подстанцию 220 кВ «Чаянда» трансформаторной мощностью 126 МВА, переключательный пункт 220 кВ «Нюя» и соединяющую их двухцепную линию электропередачи протяженностью 66,4 км.

Объем присоединения потребителя — 50,05 МВт. Наличие внешнего источника наряду с собственной электростанцией «Газпрома» обеспечивают высокий уровень надежности электроснабжения.

Оборудование новых подстанции и переключательного пункта полностью отечественного производства. В него входят силовые трансформаторы, высоконадежные элегазовые выключатели, разъединители, современные средства цифровой связи. Внедрены типовые микропроцессорные комплексы релейной защиты и автоматизированной системы управления технологическими процессами.

Переключательный пункт «Нюя» присоединен к сетям заходами линии электропередачи 220 кВ «Городская — Пеледуй № 1 и 2». При строительстве всех новых линейных объектов применялись инновационные стальные решетчатые опоры, которые рассчитаны на эксплуатацию в экстремальных климатических условиях Якутии.

«Россети» поэтапно реализуют проект внешнего энергоснабжения «Силы Сибири». Компания уже подключила к сетям все восемь действующих компрессорных станций трубопровода в Якутии и Приамурье. В общей сложности в рамках проекта введено свыше 757 км новых ЛЭП и 177 МВА трансформаторной мощности, произведена реконструкция действующих объектов.