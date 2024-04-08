Раненую девушку достали из воды в центре Петербурга

Жительница Невского района Санкт-Петербурга в состоянии алкогольного опьянения упала с Литейного моста. Ее выловили у дома № 13 по Арсенальной набережной, сообщает телеканал «78» в понедельник, 8 апреля.

В состоянии средней тяжести пострадавшую поместили в реанимацию. У пациентки диагностировали резаные раны обеих предплечий и левой голени, переохлаждение средней степени тяжести и легкую алкогольную интоксикацию.

Падение девушки с моста заметил очевидец. В тот момент он находился на Пироговской набережной. Мужчина сразу же позвонил в скорую помощь. По его словам, каких-то подозрительных лиц на мосту он не увидел.

Правоохранительные органы проводят проверку. Все обстоятельства произошедшего выясняется.