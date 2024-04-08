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Два ангара загорелись в Ростовской области

МЧС: два ангара загорелись в Ростовской области
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Два ангара загорелись в Октябрьском сельском районе Ростовской области, площадь пожара составила 400 кв. м, об этом сообщил 8 апреля журналистам представитель ГУ МЧС РФ по региону.

«В 13:44 мск поступила информация о пожаре в двух ангарах в хуторе Коммуна, ул. Пролетарская», — приводит его слова «РИА Новости».

В загоревшихся ангарах, по предварительной информации, находится сено и пиломатериалы. К тушению привлечены 73 специалиста и 19 единиц техники.

К настоящему времени пожарные локализовали возгорание двух ангаров уже на площади 450 кв. м.

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Ранее, 3 апреля, в Ростове-на-Дону на площади 1 тыс. кв. м. загорелся ангар. Пожар был оперативно потушен, пострадавших не было.

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