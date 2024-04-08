Грузовой поезд насмерть сбил юношу в Иркутской области

Несовершеннолетний парень погиб в результате наезда грузового поезда в Иркутской области. По факту несчастного случая проводится доследственная проверка.

Инцидент произошел в районе станции Белой в Черемховском районе 8 апреля. По данным ИА IrkutskMedia, молодой человек переходил железнодорожные пути в неположенном месте, при этом он был в наушниках. Пешеход не заметил приближение поезда. От полученных травм он скончался на месте.

Доследственная проверка проводится в рамках ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

В Ставропольском крае электропоезд насмерть сбил 34-летнего жителя Орла. По предварительной версии, причиной стало нарушение правил безопасного поведения на объекте железнодорожного транспорта.