Дату окончания отопительного сезона назвали в 22 муниципалитетах Ставрополья

В Ставропольском крае даты окончания отопительного сезона назвали в 22 муниципальных округах. Об этом сообщает ИА StavropolMedia со ссылкой на министерство ЖКХ региона.

В числе первых отопление отключили в Невинномысске и Пятигорске. 8 апреля теплоснабжение остановили в 11 округах. В их числе — Георгиевский округ. По словам главы муниципалитета Андрея Зайцева, на территории наблюдается стабильное потепление.

9 апреля подачу тепла планируют остановить в Арзгирском округе, однако официальное распоряжение пока не поступило. В Красногвардейском округе сезон завершится 10 апреля.

15 апреля отопление отключат в Андроповском, Ипатовском, Благодарненском, Курском, Новоселицком, Труновском, Советском и Степновском округах.

В связи с потеплением ранее была понижена температура в городской системе отопления Москвы. Параметр сетевого теплоносителя составляет 75–77 градусов.