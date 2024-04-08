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Подозреваемым в массовом избиении двух мужчин в Волгограде предъявлено обвинение

СК: предъявлены обвинения банде подростков, избивших двух волгоградцев
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Следователи предъявили обвинения семи фигурантам дела о нападении на двух жителей Волгограда в разных общественных местах и их избиении. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета (СК) России по региону.

Ранее, 3 апреля, ведомство сообщало, что задержало подростков, которые избили 37-летнего мужчину в автобусе. Следствие также установило, что трое из подозреваемых ночью 1 апреля напали на 33-летнего мужчину во дворе одного из домов в Краснооктябрьском районе Волгограда и похитили его паспорт.

«Семи фигурантам в возрасте от 15 до 19 лет предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное группой лиц») — два эпизода. Трое фигурантов также обвиняются по ч. 2 ст. 325 УК РФ («Похищение у гражданина паспорта»)», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Кроме того, выяснилось, что четверо обвиняемых уже попадали в поле зрения органов и стояли на учете.

В настоящее время назначены судебно-медицинские экспертизы, проведены необходимые осмотры, изучаются записи с камер видеонаблюдения, а также проводится допрос очевидцев. Следствие устанавливает обстоятельства преступлений. Отмечается, что будет дана оценка условиям проживания и воспитания подростков.

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Ранее, 3 апреля, в Волгограде полиция задержала двух несовершеннолетних, подозреваемых в убийстве одного мужчины и причинении тяжкого вреда другому. По данным следователей, тело 47-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в день инцидента в заброшенном доме, с того же места был госпитализирован с множественными травмами 43–летний местный житель.

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