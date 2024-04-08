ВСУ потеряли более 460 военнослужащих на донецком направлении за сутки
Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 460 военнослужащих на донецком направлении за сутки. Об этом 8 апреля сообщили в Минобороны РФ.
«ВСУ потеряли свыше 460 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, восемь автомобилей, 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 152-иллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Акация», 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36», — сказано в заявлении оборонного ведомства.
При этом подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные позиции у Клещеевки и Красного в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Армия России также отразила пять контратак ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Новокалиново и Бердычи в ДНР. Кроме того, на авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» улучшили позиции по переднему краю.
За сутки российские средства противовоздушной обороны сбили 291 украинский беспилотник, три французские авиационные управляемые бомбы Hammer и четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS.
Накануне, 7 апреля, в Минобороны РФ сообщили, что за сутки российские военные нанесли поражение ВСУ и улучшили положение по переднему краю на авдеевском направлении. В ведомстве отметили, что там украинские войска потеряли до 375 солдат, а также две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 155-миллиметровуюгаубицу М777 производства США и 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».