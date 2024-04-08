В Подмосковье спасли попугая Гешу с деформацией клюва
Сотрудники Можайской ветеринарной станции провели операцию четырехмесячному волнистому попугаю по кличке Геша. Питомец столкнулся с аномалией роста верхней части клюва, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области в понедельник, 8 апреля.
«Аномалии развития клюва у птиц могут быть вызваны неправильным питанием, несбалансированным рационом и недостаточным потреблением витаминов А, D и E и минералов, таких как кальций, калий и фосфор», — пояснил главный государственный ветеринарный инспектор региона Сергей Воскресенский.
По его словам, клюв у птиц представлен роговой тканью, в норме он блестящий, твердый и правильной анатомической формы. Клюв, как и когти, в течение всей жизни растет, стирается и обтачивается.
Специалисты Госветслужбы провели Геше обрезку клюва, а также проконсультировали его хозяев по правильному содержанию и кормлению пернатого питомца. Как отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня», своевременно проведенная операция позволила спасти птицу, теперь жизни попугая ничего не угрожает.