Добыча золота выросла в Магаданской области в 2024 году
Добыча золота выросла в Магаданской области в начале 2024 года. Об этом сообщает ИА MagadanMedia со ссылкой на правительство региона.
В первом квартале недропользователи добыли 7,6 т золота. Это на 870 кг больше, чем за аналогичный период 2023 года. По словам и.о. первого заместителя министра природных ресурсов и экологии Магаданской области Игоря Притолюка, часть недропользователей испытывает трудности с подбором персонала. Кроме того, предприятия обеспечены запчастями для техники и топливом в среднем на 80%.
Губернатор Сергей Новов отметил, что некоторые предприятия нарушают законодательство в части оборота драгоценных металлов, а также закон «О недрах». Он поручил наладить мониторинг использования лицензий на геологоразведку и добыче металлов.
В конце февраля сотрудники ФСБ задержали в Забайкальском крае 41-летнего мужчину, которого подозревают в причастности к незаконному обороту золота. Добыча металла велась на территории Красночикойского района с использованием крупногабаритной техники.