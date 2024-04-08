С середины июня в Нью-Йорке введут сбор за въезд на Манхэттен

С середины июля въезд автомобилей на Манхэттен в Нью-Йорке будет облагаться сбором в $15 для водителей легковых автомобилей в целях сокращения пробок на дорогах, сообщает 8 апреля американское издание Axios.

По данным СМИ, весь Манхэттен к югу от 60-й улицы станет платным за исключением улиц FDR Drive и West Side Highway.

В часы пик — с 5:00 до 21:00 в будние дни и с 9:00 до 21:00 в выходные — водители будут платить $15 в этой зоне. В нерабочее время стоимость проезда составит $3,75.

Сообщается, что целью инициативы являются сокращение пробок на дорогах и улучшение качества воздуха. Также сбор позволит властям выделять около $1 млрд в год на развитие общественного транспорта и ремонтные работы. Предполагается, что после этого в городе станет на 100 тыс. автомобилей меньше. За такие меры выступилио не менее 60% жителей мегаполиса, уточнило издание.

3 апреля «Коммерсантъ» сообщали, что в России по итогам 2023 года задолженность водителей-иностранцев за проезд по платным дорогам достигла почти 370 млн рублей. Глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев призвал урегулировать вопрос в ближайшее время, поскольку на региональных платных дорогах проблема может усугубиться (в Подмосковье две такие трассы откроются уже в этом году).