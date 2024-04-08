Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Орске у поселка Лесоторговый произошел очередной прорыв дамбы
Политика
Путин провел рабочую встречу с главой Росрыболовства Шестаковым
Общество
В МЧС сообщили о прошедшей за пределы Орска по реке Урал волне паводка
Мир
В Кремле указали на негативное влияние США на отношения РФ и Японии
Армия
ВСУ потеряли более 460 военнослужащих на донецком направлении за сутки
Мир
Reuters узнало о плане Филиппин начать переговоры с КНР по островам Наньша
Происшествия
Над Запорожской АЭС сбили украинский дрон-камикадзе
Общество
Синоптик спрогнозировала до 22 градусов тепла в Москве на этой неделе
Мир
Украинских чиновники заподозрили в закупках продуктов для ВСУ по завышенным ценам
Недвижимость
Эксперт рассказала о росте спроса россиян на недвижимость в Таиланде
Авто
Запчасти для китайских автомобилей подешевели в России
Мир
Посол Ирана заявил о нежелании страны расширять конфликт на Ближнем Востоке
Мир
С середины июня в Нью-Йорке введут сбор за въезд на Манхэттен
Общество
Дело возбудили после массового отравления строителей в Калининграде
Общество
Мишустин создал правкомиссию для ликвидации последствий паводков
Происшествия
В Москве мошенники похитили у пенсионера почти 14 млн рублей

С середины июня в Нью-Йорке введут сбор за въезд на Манхэттен

0
Фото: Global Look Press/Alexandra Schuler
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С середины июля въезд автомобилей на Манхэттен в Нью-Йорке будет облагаться сбором в $15 для водителей легковых автомобилей в целях сокращения пробок на дорогах, сообщает 8 апреля американское издание Axios.

По данным СМИ, весь Манхэттен к югу от 60-й улицы станет платным за исключением улиц FDR Drive и West Side Highway.

В часы пик — с 5:00 до 21:00 в будние дни и с 9:00 до 21:00 в выходные — водители будут платить $15 в этой зоне. В нерабочее время стоимость проезда составит $3,75.

Сообщается, что целью инициативы являются сокращение пробок на дорогах и улучшение качества воздуха. Также сбор позволит властям выделять около $1 млрд в год на развитие общественного транспорта и ремонтные работы. Предполагается, что после этого в городе станет на 100 тыс. автомобилей меньше. За такие меры выступилио не менее 60% жителей мегаполиса, уточнило издание.

Транспорт, который мы выбираем: под руководством мэра Москвы подготовлены амбициозные планы роста
Какой будет Программа развития московского транспорта до 2030 года

3 апреля «Коммерсантъ» сообщали, что в России по итогам 2023 года задолженность водителей-иностранцев за проезд по платным дорогам достигла почти 370 млн рублей. Глава думского комитета по транспорту Евгений Москвичев призвал урегулировать вопрос в ближайшее время, поскольку на региональных платных дорогах проблема может усугубиться (в Подмосковье две такие трассы откроются уже в этом году).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024