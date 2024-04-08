Футбольные ворота упали на трехлетнюю девочку в Красноярском крае

Трехлетняя девочка получила травмы ноги и живота в результате падения на нее футбольных ворот в Канске (Красноярский край). По данному факту возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел вечером 7 апреля на улице Кайтымской. По данным следствия, девочка с братьями 12, 14 и 16 лет вышла погулять на территории стадиона, дети играли в мяч. Во время игры незакрепленные футбольные ворота упали на ребенка. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Пострадавшую доставили в больницу с переломами ноги и тупой травмой живота. Девочке оказывают необходимую помощь.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

В сентябре 2023 года ребенок пострадал при падении футбольных ворот на ребенка в Дальнегорске (Приморский край). Восьмилетнего мальчика доставили в больницу с травмой головы.