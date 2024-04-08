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В ВСУ заявили об отсутствии возможности «отсидеться» у военнообязанных украинцев

Генерал ВСУ Павлюк: украинцы не смогут «отсидеться» во время мобилизации
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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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Никто из украинцев не сможет «отсидеться» в период проведения мобилизации в стране, заявил 8 апреля командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Павлюк.

«Я призываю украинцев оставить эмоции, не поддаваться на провокации. Мы должны осознать, что отсидеться [в ходе мобилизации] никому не удастся», — написал он в социальной сети Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам Павлюка, сколько бы западной помощи и оружия ни получил Киев, в рядах ВСУ сейчас не хватает людей.

В этой связи он выразил удивление из-за того, что на Украине прячутся от сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК), «позволяют себе их презирать, устраивают травлю и даже драки». В то же время Павлюк признал несовершенство текущей системы работы украинских военкоматов, которая допускает случаи превышения полномочий.

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Ранее, 6 апреля, украинский портал «Киев Власть» сообщил, что в Киеве мужчина с ножом напал на работников Деснянского ТЦК. Это произошло во время работы мобильной группы по оповещению, когда патруль разговаривал на улице с военнообязанным.

2 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд законов, касающихся мобилизации. В частности, он отменил статус ограниченно пригодного к военной службе и снизил возраст мобилизации с 27 лет до 25. Однако тогда же издание «Украинская правда» сообщало, что лишь 8% украинцев готовы вступать в ВСУ для участия в боевых действиях.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же президент Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

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