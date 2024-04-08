В Липецке заметили черепаху в пруду рядом с Сырским Рудником

Черепаху заметили в пруду между Сырским Рудником и микрорайоном «Елецкий» в Липецке. В регионе обитает аборигенный вид — Европейская болотная черепаха, которая занесена в Красную книгу области, и Американская красноухая черепаха, которых выпускают в водоемы бывшие владельцы.

По словам замдиректора заповедника «Галичья гора» Владимира Сарычева, в Липецкой области обитает всего несколько десятков особей аборигенной черепахи, которую стали постепенно вытеснять их американские сородичи из зоомагазинов.

Считается, что красноухие черепахи теплолюбивы и не могут жить в наших условиях, однако они легко адаптируются и способны пережить зиму в термальных водоемах — тех, куда попадают теплые стоки.

Появление красноухих черепах очень опасно — они не только уничтожают кормовую базу болотных черепах, но и нападают на них, отвоевывая излюбленные места под солнцем — бревна и камни. Американские черепахи не только прогоняют с таких мест аборигенных черепах, но и перегрызают им лапы. Как отмечает GOROD48, таких случаев уже много в Краснодарском крае — там аборигенные черепахи даже погибали от обширных рваных ран, нанесённых конкурирующим видом.