Посол Ирана заявил о нежелании страны расширять конфликт на Ближнем Востоке

Иран не хочет расширять зону конфликта на Ближнем Востоке, но обозначит ответ на атаку своего консульства в Дамаске со стороны Израиля. Об этом 8 апреля сообщил журналистам посол Ирана в России Казем Джалали на пресс-конференции в честь Международного дня Аль-Кудса.

«Мы, конечно, обозначим ответ (на удар по консульству в Дамаске. — Ред.), но Иран не хочет расширения зоны конфликта в регионе», — сказал Джалали.

Он добавил, что место, время и формат ответа будут выбирать иранские вооруженные силы. Джалали подчеркнул, что удар возмездия будет обязательно нанесен.

Международный день Аль-Кудса — день солидарности с борьбой палестинцев за независимость, он учрежден в Иране и отмечается в последнюю пятницу священного для мусульман месяца Рамадан.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 1 апреля нанесла удар по консульству Ирана в Сирии, при атаке погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими, а также пять сопровождавших их офицеров. Всего в результате удара погибло 13 человек. Высший руководитель Ирана Али Хаменеи поклялся нанести «равнозначный» удар по Израилю в ответ на разрушение здания иранской дипмиссии в Дамаске.

Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари 4 апреля заявил, что силы израильской армии на всех фронтах находятся в состоянии повышенной боевой готовности и усилили свои системы противовоздушной обороны (ПВО). Это заявление было сделано на фоне появившихся в СМИ сообщений о том, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США, а также чиновники из этой страны предупредили Израиль, что Иран может в течение 48 часов совершить атаку в ответ на удар по консульству.

Вашингтон 5 апреля попросил Тегеран не наносить удары по американским объектам на фоне удара Тель-Авива по дипмиссии в Дамаске.

Председатель спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США Майк Тернер 7 апреля заявил, что иранское консульство было законной целью для ЦАХАЛ, хотя эта атака была неразумной.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.