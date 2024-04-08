В МЧС сообщили о прошедшей за пределы Орска по реке Урал волне паводка

Волна паводка прошла через Орск по реке Урал, к 17 апреля она подойдет к Оренбургу. Об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе МЧС.

«8 апреля волна по реке Урал прошла пределы города Орска. До 17 апреля она будет в районе города Оренбурга. Из-за сложной гидрологической обстановки в Республике Казахстан возможно подтопление нескольких населенных пунктов в Курганской области», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ведомства.

В нем также приводятся слова главы МЧС Александра Куренкова, выступившего на расширенном заседании комитетов Госдумы по вопросам предупреждения и минимизации последствий паводков и пожаров весеннего периода. Он подчеркнул, что на территории субъектов Сибирского, Уральского и Приволжского округов в зоне затопления оказались десятки населенных пунктов.

«Я призываю граждан серьезно относится к прогнозам подтопления и эвакуироваться до прихода воды. Стихию можно переждать у родственников или в пунктах временного размещения», — сказал он.

Кроме того, Куренков добавил, что существует вероятность подтопления Тюменской области. МЧС сосредоточит там группировку, включающую специалистов и вертолеты для доставки грузов.

При этом в пресс-службе администрации Оренбурга сообщили, что уровень воды в реке Урал у города приближается к опасной отметке. Так, по данным гидрометцентра, с утра 8 апреля он увеличился на 21 см. и составляет 893 см. Опасным значением, в свою очередь, является уровень в 930 см.

Согласно прогнозам специалистов, уровень воды превысит опасное значение, в ближайшие два дня ситуация будет ухудшаться. В связи с этим жителям Оренбурга, находящимся в зоне подтопления, необходимо покинуть свои дома.

Первый прорыв дамбы в Орске, которая защищала город от реки Урал, произошел 5 апреля. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в ту ночь сообщил, что в городе для помощи населению и ликвидации последствий прорыва дамбы мобилизованы все необходимые силы. По поручению президента России Владимира Путина глава МЧС России Александр Куренков прилетел в регион, чтобы контролировать и координировать работу спасателей. Он назвал ситуацию с наводнением в Орске критической.

7 апреля МЧС сообщило, что в Орске подтоплено более 4,5 тыс. жилых домов и домовладений, эвакуировано более 2 тыс. человек. Вечером того же дня мэр Василий Козупица призвал жителей Орска эвакуироваться в безопасное место в связи с выходом из берегов Елшанки, еще одной реки в городе.

8 апреля пресс-служба правительства Оренбургской области сообщила о 10,1 тыс. затопленных домов и более 18,4 тыс. приусадебных участков. Кроме того, было приведено и сообщение Росгидрометцентра, согласно которому пик паводка должен наступить 10 апреля.