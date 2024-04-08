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Ледовую переправу через реку Яну закрыли в Магаданской области

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В Магаданской области прекратила работу ледовая переправа через реку Яну. Выезд запрещен из-за снижения толщины льда.

Переправа на дороге Магадан – Балаганное – Талон закрыла с 12:00 8 апреля. Согласно результатам обследования, лед приобрел рыхлую структуру, местами имеются сквозные трещины на 10–15 см. Кроме того, на лед проступает вода.

Решение о закрытии переправы принято в связи с тем, что объект больше не соответствует требованиям безопасности. Об этом пишет ИА MagadanMedia. На берегах установлены соответствующие знаки.

В конце прошлой недели все ледовые переправы закрыли в Пермском крае. В течение зимы работали 13 объектов.

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