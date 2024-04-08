Запчасти для китайских автомобилей подешевели в России
В марте 2024 года по сравнению с февралем средняя цена на оригинальные запчасти для китайских легковых автомобилей снизилась на 1,7%. Об этом 8 апреля сообщает Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) в своем Telegram-канале после анализа цен на запчасти по страховой корзине от агрегаторов.
Наибольшее снижение зафиксировано по таким деталям, как решетка радиатора (–18,1%), заднее крыло (–8,4%), капот (–6,2%) и передняя левая дверь (–4,7%).
Некоторые детали, напротив, подорожали. Так, средняя цена заднего бампера выросла на 19,2%, задней фары — на 14,2%, передней фары — на 10,9%.
Ранее, 8 апреля, стало известно, что в России по состоянию на начало 2024 года насчитывается 32,06 млн легковых автомобилей, чей возраст превышает 10 лет. На долю машин, произведенных ранее 2014 года, приходится 69,2%.
Также аналитики рассказывали, что самой распространенной иномаркой в России является Kia Rio, по состоянию на начало текущего года в стране числится более 1 млн таких машин. На втором месте по количеству зарегистрированных автомобилей идет Hyundai Solaris. Пятерку замкнули Ford Focus, Renault Logan и Toyota Corolla.