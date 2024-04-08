Задержан подозреваемый в поджоге в Новой Москве мемориала погибшим в «Крокусе»

Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в поджоге мемориала в Новой Москве жертвам теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом 8 апреля говорится в сообщении ГУ МВД России по городу Москве.

Отмечается, что им оказался 49-летний местный житель. Было возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении или повреждении воинских памятников, захоронений, мемориалов (ч. 1 ст. 243.4 УК РФ). Мужчине может грозить до трех лет лишения свободы.

Было опубликовано видео допроса подозреваемого, которому, по его словам, не понравилось большое количество игрушек.

«Мне показалось, что это лишнее, что люди кучу игрушек навалили там. Мне показалось, что красиво всё это горит», — заявил он.

Он добавил, что поджог совершил с помощью зажигалки.

5 апреля администрация поселения Десеновское в Новой Москве сообщила о сгоревшем стихийном мемориале жертвам теракта в «Крокусе». Там отметили, что мемориал был организован около закладного камня. Сгорели возложенные цветы, лампады и свечи, камень обуглился. Позже в этот день мемориал привели в порядок.

После теракта во всех регионах России возникли стихийные мемориалы в память о погибших. Так, в Донецке жители зажигали свечи и приносили мягкие игрушки к стеле. Также возле стен концертного зала лежат цветы и детские игрушки, люди зажигают свечи и лампады в память о жертвах теракта.

Теракт произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате атаки погибли 144 человека. По словам уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой, погибли шестеро детей. Число пострадавших достигло 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. К настоящему моменту по делу арестованы 10 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта.