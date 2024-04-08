Шольц завел аккаунт в TikTok и пообещал не танцевать в роликах
Канцлер ФРГ Олаф Шольц зарегистрировал аккаунт в соцсети TikTok. Об этом 8 апреля сообщает ведомство по делам печати и информации федерального правительства Германии на своем сайте.
«С помощью нового канала пресс-служба федерального правительства расширяет спектр информирования граждан, которые всё чаще узнают и обмениваются информацией о политике в TikTok», — говорится в сообщении.
Аккаунт будет предоставлять информацию о работе Шольца и правительства ФРГ, а также «позволит заглянуть за кулисы повседневной правительственной жизни».
Канцлер Германии, комментируя создание страницы в TikTik, заявил, что не будет танцевать в роликах.
«Я не танцую. Обещаю», — написал канцлер в соцсети X (бывш. Twitter).
Ранее, 7 февраля, Европейский парламент сообщил о намерении использовать TikTok в предстоящей избирательной кампании, несмотря на запрет устанавливать приложение на корпоративных устройствах.
В сентябре 2023 года Евросоюз оштрафовал социальную сеть TikTok на €345 млн за то, что поставил под угрозу данные детей. По мнению комиссии, TikTok не смог защитить несовершеннолетних от ненужной обработки данных и действовал непрозрачно.