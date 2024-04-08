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Режим ЧС введут в Тюменской области из-за половодья

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Фото: ТАСС/Михаил Почуев
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В Тюменской области с 12:00 вторника, 8 апреля, планируют ввести режим ЧС. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального правительства. Впрочем, пока губернатор Александр Моор его не подписал.

В случае подписания документа на специалистов возлагается обязанность по проведению контроля окружающей среды и составлению прогноза развития ЧС, уточнению планов эвакуации, проверке пунктов временного размещения, созданию резервов транспорта для эвакуации и обходу населения, сообщает портал «Наш город».

Руководителю ликвидации ЧС поручат организовать межведомственный оперативный штаб ликвидации. Как ожидается, эту должность займет директор регионального департамента АПК Владимир Чейметов.

Агентство уточняет, что в реке Ишим уровень воды вырос за сутки на 52 см. Таким образом, вода в реке начала прибыть стремительно, десятками сантиметров.

Ранее президент РФ Владимир Путин предупреждал глав Тюменской и Курганской областей о возможных подтоплениях и давал поручение подготовиться к этому. В целом половодье и подтопления, вызванные им, зафиксированы в 39 субъектах РФ. Там подтоплены дороги, строения и низководные мосты.

По данным МЧС, наиболее сложная ситуация зафиксирована в Оренбургской области, где за сутки оказались подтоплены около 3,9 тыс. жилых домов и 8,7 тыс. приусадебных участков. В безопасную зону эвакуированы более 6,1 тыс. человек, в ПВР размещены более 1,2 тыс. человек.

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