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В бундестаге назвали отправку солдат ФРГ в Литву продолжением агрессии против РФ

Член бундестага Нольте: Писториус всегда нацелен на эскалацию и устрашение
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Фото: Global Look Press/ IMAGO/Thomas Imo
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Отправка немецких военнослужащих в Литву является следствием длительной и ошибочной агрессии Запада против России. Об этом 8 апреля заявил «Известиям» член комитета бундестага по обороне Ян Нольте.

«Отправка этой бригады — безусловно, следствие военной эскалации, которая началась много лет назад, еще в 1999 году. Нужно думать о том, как далеко это зайдет. Я хотел бы, чтобы Германия вышла из этой спирали эскалации. Размещение военных, конечно, означает, что Россия рассматривается как военный противник. Это очень досадно», — сказал он.

Нольте указал на то, что у конфронтации между Западом и Востоком нет военного решения, и вместо этого следует использовать дипломатию. Кроме того, вклад Берлина в урегулирование данного конфликта мог бы быть лучше, считает политик.

По словам члена бундестага, министр обороны ФРГ Бориус Писториус отправил в Литву немецкую бригаду исключительно с целью устрашения, что легко можно понять по его риторике.

«Я считаю, что отправка этой бригады — совершенно неправильный шаг <...> Писториус всегда нацелен на эскалацию, а это неправильно», — подчеркнул Нольте.

В этой связи политик отметил, что строить безопасную Европу способны лишь разумные политики, которые должны друг с другом разговаривать. Однако сегодняшний мир стал более конфронтационным, и это вызывает сожаление, заключил член бундестага.

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Ранее в понедельник Писториус отправил в Литву 20 военнослужащих 45-й бригады «Литва», назвав этот день «великим и важным для бундесвера». Министр проводил военных в аэропорту Берлина. Его литовский коллега Лауринас Касчюнас заявил, что первая группа из состава приписанной к Литве бригады бундесвера прибывает на место службы.

Комментируя это, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва негативно относится к происходящему. Отправка немецких военных в Литву создает очаги опасности у российских границ и требует от РФ специальных мер по обеспечению собственной безопасности, напомнил он.

О планах минобороны Германии разместить боевую танковую бригаду в Литве стало известно в ноябре прошлого года. Тогда Писториус отмечал, что воинское объединение под названием Panzerbrigade-42 будет насчитывать около 4,8 тыс. солдат и будет дополнено 200 гражданскими служащими из Германии.

Новая бригада будет официально введена в строй в начале 2025 года.

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