В Киеве сотрудник правоохранительных органов убил подростка на фуникулере
В Киеве военнослужащий правоохранительных органов на станции фуникулера убил 16-летнего парня. Об этом 8 апреля сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в своем Telegram-канале.
Накануне в соцсетях распространились кадры, на которых молодой человек кричит, умирая на ступеньках киевского фуникулера.
Как отмечает ГБР, между мужчиной 1994 года рождения, который служит водителем в Управлении государственной охраны страны, и подростком 7 апреля на станции фуникулера произошел конфликт.
«После выхода из вагона на верхней станции правоохранитель толкнул подростка. Он упал, разбил головой стекло, получив смертельный порез шеи. Несовершеннолетний скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.
Мужчина уже отстранен от исполнения обязанностей, начато расследование. Военнослужащего готовятся обвинить в умышленном убийстве, за которое ему грозит до 15 лет заключения.
В январе старшина Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области расстрелял заместителя командира роты, после чего покончил собой.