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В ГД призвали при отказе от бумажных платежек сохранить альтернативность

Депутат Диденко: важно при отказе от бумажных платежек сохранить альтернативность
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Госдуме считают важным при отказе от бумажных платежек сохранить альтернативность. Об этом «Известиям» заявил глава комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко. Так он прокомментировать законопроект заксобрания Краснодарского края, который подразумевает право отказа россиян от платежек на бумаге.

«В таких инициативах всегда важна альтернативность. Конечно, сейчас очень многие эти платежки даже не распечатывают, потому что оплачивают всё в банковском приложении или на «Госуслугах». В этом гражданам вообще нужно предоставить максимально широкие возможности для замены бумажных носителей электронными. Но только как вариант, а не общую для всех норму. Ведь многие относятся к квитанциям очень серьезно, ведь это официальный документ. Их хранят и делают подшивки, чтобы отслеживать, например, динамику стоимости ЖКУ, расход ресурсов и т.д. Полная отмена бумажного носителя вызовет раздражение людей», — пояснил «Известиям» депутат.

В свою очередь, преподаватель кафедры юридических и социально-гуманитарных дисциплин Университета «Синергия», владелец юридического бюро «Палюлин и партнеры» Антон Палюлин выразил мнение, что выбор между бумажным и электронным документооборотом — это долгосрочный тренд российского законодательства и электронного правительства — системы электронного документооборота между государственными органами и гражданами, а также госорганов между собой.

«На альтернативной основе действовал переход на электронные трудовые книжки, которые с 2020 года стали вестись только в электронном виде для тех, кто впервые заключил трудовой договор. Банки предлагают своим клиентам уведомление по SMS или push-уведомления в приложении, в то время как клиенту банка не запрещается требовать бумажного уведомления о просрочке уплаты кредита или наступлении срока выплат по вкладу», — пояснил эксперт.

По его словам, например, суды общей юрисдикции уже предлагают сторонам по делу использовать уведомления посредством «Госуслуг».

«Данная альтернатива никак не умаляет прав граждан на получение документации бумажным способом заказным письмом. Более того, ограничить граждан в этом праве нельзя, поскольку компьютер, мобильная связь и доступ в сеть интернет не являются гарантированными государством благами для граждан: компьютера или телефона у гражданина может просто не быть, и он не обязан их приобретать», — отметил Палюлин.

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Ранее в это день сообщалось, что депутаты «Единой России» от Краснодарского края подготовили законопроект, согласно которому предполагается создание условий для оплаты за коммунальные услуги и капремонт альтернативным способом — посредством получения документов в электронной форме. Авторы документа считают, что это решит проблему несовпадения места проживания плательщика с адресом жилого помещения, за содержание которого выставляется счет. Кроме того, реализация инициативы будет способствовать экономии бюджетных средств регионов. Законопроект поддержали комиссия Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан, а также профильный комитет по строительству и ЖКХ.

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