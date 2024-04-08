Стая бездомных собак напала на семилетнего ребенка на Камчатке
Семилетний ребенок пострадал в результате нападения бездомных собак в Петропавловске-Камчатском. Следственный комитет проводит проверку по факту происшествия.
Инцидент произошел утром 8 апреля в районе улицы Кутузова. Мальчик шел в школу, когда на него внезапно набросились несколько собак. Об этом сообщает ИА KamchatkaMedia.
Ребенка доставили в больницу с укушенными ранами, ему потребовалась помощь хирурга. Очевидцы утверждают, что у всех собак на ушах имелись чипы.
Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.
В Ростове-на-Дону в марте возбудили уголовное дело по факту нападения нескольких собак на девятилетнюю девочку. Пострадавшая была госпитализирована. Проверка проводится в отношении лиц, ответственных за отлов животных.