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Лукашенко указал на намерение Запада захватить «хотя бы кусочек земли» Белоруссии

Лукашенко: целью Запада является направить в Белоруссию иностранные войска
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Фото: официальный интернет-портал Президента Белоруссии/president.gov.by
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Целью Запада является захват части территорий Белоруссии и пустить туда иностранных военных. Об этом 8 апреля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Цель — зайти в Беларусь и хотя бы кусочек земли захватить, объявить власть свою и позвать сюда иностранных… Ну не наемников, а уже войска. Они же — «власть», — приводит слова главы государства БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что в настоящее время ведутся информационная и экономическая войны и Минск делает всё, чтобы избежать вооруженного столкновения. Он также выразил уверенность, что власти государства смогут не допустить подобного рода эскалации.

Кроме того, 2 апреля Лукашенко заявил, что Белоруссия не хочет воевать, но готовится к войне. Он рассказал, что в вооруженные силы государства поставляются различные виды вооружений и техники, но при этом Минск никому не угрожает.

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Ранее, 26 марта, белорусский лидер назвал полной дурью заявления официальных лиц стран НАТО о планах России и Белоруссии напасть на Запад. Лукашенко указал на то, что политика Белоруссии и РФ заключается в том, что они тщательно защищают свои территории и не отдадут их, однако им не нужна война с Западом. В то же время он заявил, что любые провокации на государственной границе должны быть пресечены военным путем.

До этого, 7 марта, начальник главного управления идеологической работы белорусского минобороны генерал-майор Леонид Касинский заявил, что Минск фиксирует все признаки подготовки Запада к войне, что вынуждает быть готовым к различным сценариям. Среди признаков подготовки Касинский назвал наращивание вокруг страны военного потенциала ее соседей с Запада и в целом стран НАТО.

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