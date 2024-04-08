Жителя Нижегородской области задержали за передачу сведений о перевозках на СВО
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- Жителя Нижегородской области задержали за передачу сведений о перевозках на СВО
Жителя Дзержинска Нижегородской области задержали за передачу сведений о маршрутах перевозки вооружения и техники в зону спецоперации. Об этом в понедельник, 8 апреля, сообщили в УФСБ России.
Подозреваемый из идеологических побуждений начал сотрудничать с организациями, которые действуют против безопасности государства, при поддержке иностранных спецслужб. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Госизмена»). По месту жительства мужчины провели обыск и изъяли электронные носители информации.
Сотрудники Службы безопасности устанавливают факты деятельности жителя Дзержинска, а также его возможных сообщников.
Ранее, 5 апреля, в Луганской Народной Республике задержали мужчину, с 2019 года передававшего Службе безопасности Украины (СБУ) данные о российских пограничниках. Также задержанный признался, что передавал информацию о транспортных средствах военных. Возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.