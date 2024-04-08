ФСБ задержала мошенников, спонсировавших ВСУ на ворованные у россиян деньги

Сотрудники ФСБ России задержали пятерых мошенников, причастных к хищению у россиян 7 млрд рублей через украинские call-центры, деньги шли на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 8 апреля сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

На представленных видеокадрах показано, как сотрудники ФСБ вскрывали двери по месту жительства злоумышленников. Там же было обнаружено оборудование для работы call-центров, загранпаспорта России и Казахстана, а также оружие и автомобили.

Операция была проведена совместно со следственным департаментом МВД России.

«Полученные таким образом средства через цепочку финансовых операций аккумулировались в украинских банках и шли на финансирование Вооруженных сил Украины», — уточнили в ФСБ.

Одновременно через иностранные банки злоумышленниками оплачивались услуги связи и поддержание оборудования. По предварительной информации, с использованием только одного узла связи у россиян похитили более 7 млрд рублей.

У задержанных изъяты компьютеры и средства связи, деньги и цифровые активы, драгоценности и предметы роскоши. Суд наложил арест на объекты движимого и недвижимого имущества. Фигуранты арестованы определением суда.

Как добавила представитель МВД России Ирина Волк, криминальная схема функционировала с 2022 года. В частности, оборудование мошенников подменяло номера звонивших из-за рубежа аферистов на российские.

В конце марта начальник ГУ МВД по Москве Олег Баранов заявил, что большинство дистанционных хищений со счетов жителей столицы осуществляются с территории Украины. По его словам, полиция проводит работу по выявлению аналогичных преступлений с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и крупными банками.